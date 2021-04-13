Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan NATO’ya uyarı: ‘Önlem aldık’

13 Nisan 2021 Salı, 16:45

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba birlikte yapılan basın toplantısında Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna içine ve sınırına asker konuşlandırmayı durdurmalı ve hemen provokasyonlara son verip tansiyonu düşürecek adımlar atmalı" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg’in açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ‘NATO'nun tehditkâr askeri faaliyetlerine karşı önlemler alındığını’ söyledi. Reuters’ın haberine göre Şoygu, NATO'nun Rusya topraklarına yakın 40 bin asker ve 15 bin askeri personel konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı açıklamasında, Batı ve Güney askeri bölgelerinde birliklere savaşa hazırlık kontrolü yapıldığını da aktardı.