Kremlin’den üst düzey yetkili: ‘Ukrayna, NATO’ya dahil olursa parçalanabilir’

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:08

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etmişti. Kremlin'den üst düzey bir yetkili, TASS’a verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusundaki askeri çatışmaların boyutuna bağlı olarak Rusya'nın o bölgedeki vatandaşlarını savunmak zorunda kalabileceğini açıkladı.

Dmitriy Kozak adlı üst düzey yetkili, Ukrayna'nın doğusunda başlatılacak büyük bir askeri harekâtın Ukrayna'nın sonunu getirebileceğini belirtti.

Ukrayna’nın NATO üyeliği isteğine ilişkin ise Kozak, NATO'ya dahil olması halinde Ukrayna'nın parçalanabileceğini dile getirdi.