Rusya'da alkole 21 yaş sınırı geliyor
Rusya’da alkol tüketiminde yasal yaş sınırının 18’den 21’e yükseltilmesi teklif ediliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Salagay’ın sunduğu öneriye Duma’dan da destek geldi.
Türkrus'un Tass ajansından aktardığı habere göre, alkol tüketim miktarının ölüm riskini artırması nedeniyle bu yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Salagay, “Kişi alkol tüketmeye ne kadar erken başlarsa, ileride alkol kötüye kullanımı ihtimali o kadar artar” dedi.
Duma Sağlık Komitesi Başkan Yardımcısı Fedot Tumusov da öneriyi tamamen desteklediğini belirterek, “Alkol ne kadar erken kullanılmaya başlanırsa o kadar erken alışkanlık yapıyor ve halk sağlığına daha fazla zarar veriyor” diye konuştu.
Rus milletvekili, 21 yaşındaki bireylerin kendi sorumluluğunu üstlenebilecek yetişkinliğe eriştiğini belirtti.
Rusya’da alkol kullanma yaşının 18’den 21’e yükseltilmesi yönündeki yasa tasarısı ilk kez 2018 yılında gündeme gelmişti.
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