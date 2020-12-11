Rusya’da istihbarat binasına intihar saldırısı
Rusya’da bir kişi üzerine bağladığı bomba ile istihbarat binasına girdi. Saldırganın bombayı patlatması sonucunda hayatını kaybettiği, 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi.
Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Karaçay - Çerkesk’te öğle saatlerinde bir kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına araçla giden şahıs istihbarat çalışanlarının öğle arasından sonra mesailerinin başlama anını bekledi.
Bir grup çalışan FSB binasından içeriye girerken arabasından çıkan şahıs onlara doğru koşarak üzerindeki bombayı patlattı. Aynı zamanda bina içine konulmuş zaman ayarlı bomba da patladı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırganın patlattığı bombanın el yapımı bir bomba olduğu ve tesir gücünün düşük olduğu öğrenilirken, patlama sonucu 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada öldüğü açıklandı. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
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