Rusya’dan ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etmesine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, Yemen'deki siyasi süreci olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Yemen meselesine değindi. Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, Yemen meselesinin siyasi sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Toplantıda, Yemen'de yeni hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lavrov, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'deki Husilerin silahlı Ensarullah örgütü ile siyasi sorunlar üzerinde diyalog kurma yönündeki girişimlerini desteklediklerini dile getirdi.
PATLAMAYI ANIMSATTI
Dialog sürecini engellemek isteyenler olduğuna dikkati çeken Lavrov, 30 Aralık'ta Yemen hükümeti kabine üyelerinin, Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanında patlama meydana geldiğini anımsattı.
Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararına ilişkin, "Siyasi sürecin zarar görmesini istemiyorum fakat BM temsilcileri dahil birçoğu olumsuz etkinin oluşabileceğine dair endişelerini dile getiriyor" dedi.
SUUD: "HUSİLER, SÜREKLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ BALTALIYOR”
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ise söz konusu kararın siyasi süreci Yemen'deki Husilerin eylemleri kadar olumsuz etkilemeyeceğini savundu.
Suud, "Husiler, sürekli çözüm sürecini baltalıyor. Bunların eylemleri İran tarafından destekleniyor. İran dahil dış güçler, Yemen'deki Husilere balistik füze dahil silah gönderiyor" ifadesini kullandı.
Ensarullah'ın, Yemenliler arasındaki diyaloğa katılmasının, siyasi sürece katkı sağlayabileceğini belirten Suud, BM'nin Yemen meselesinin çözümündeki girişimlerini desteklediklerini söyledi.
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