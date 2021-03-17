Rusya'dan İngiltere'nin nükleer başlık artırma kararına tepki: "Uluslararası istikrara zarar verir"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı sayısını artırma planlarına tepki göstererek, "Bu uluslararası istikrara ve stratejik güvenliğe zarar veren bir karardır" dedi.
Peskov, başkent Moskova’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yeni dış politika belgesinde ülkenin nükleer savaş başlığı sayısını artıracağının belirtilmesi ve Rusya'nın "aktif tehdit" olarak gösterilmesini değerlendirdi.
İngiltere'nin nükleer savaş başlığı sayısını artırma kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Peskov, "Bu uluslararası istikrara ve stratejik güvenliğe zarar veren bir karardır" diye konuştu.
Söz konusu kararın makul gösterilebilmesi için "Rusya tehdidinin" kullanıldığını savunan Peskov, "Rusya'yı bir tür tehdit olarak konumlandırmak bizim için kabul edilemez çünkü bu gerçek değil. Rusya bir tehdit değil, dünya çapında barışı tehdit eden şey nükleer savaş başlığı sayısının artırılmasıdır" yorumunda bulundu.
CİDDİ BİR ETMEN
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Londra’nın nükleer başlıklara ilişkin kararını değerlendirmeye aldıklarını belirterek, "Nükleer savaş başlıklarında yüzde 40 civarında ani bir artışın, askeri planlamamız dahil, dikkate alınması gereken ciddi bir etmen olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
İngiltere'de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya" başlığı altında yeni güvenlik, savunma, kalkınma ve dış politika stratejisini dün yayımlamıştı.
180 olan nükleer savaş başlığı sayısının 260'a çıkarılacağı kaydedilen belgede, İngiltere'nin gelecek 10 yıl içinde Rusya'nın geniş Avrupa bölgesinde "daha aktif olmasını" beklemesi gerektiği ve hükümetin ilişkiler iyileşene kadar Rusya kaynaklı tüm tehditler karşısında aktif şekilde caydırıcı olacağı ve savunma yapacağı belirtilmişti.
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