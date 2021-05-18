Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi Direktöründen siber saldırı yanıtı
Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin, SolarWinds siber saldırısının sorumluluğunu reddetti.
ABD ve İngiltere, Sovyet istihbarat teşkilatı KGB'nin dış operasyonlar biriminin ardılı Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) dokuz ABD'li devlet kurumu ve yüzlerce özel şirketin mağduru olduğu siber korsanlık saldırısını yapmakla suçluyordu.
Sergei Naryshkin, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin SolarWinds siber saldırısının arkasında olup olmadığı sorusu üzerine Naryshkin tebessüm ederek, SVR'nin böylesine sofistike bir saldırının arkasında olması halinde gururunun okşanacağını ancak "başkalarının yaratıcı başarılarını kendisine mal edemeyeceğini" belirtti.
Naryshkin BBC'ye Rusça olarak yaptığı açıklamada, "Bu iddilar kötü bir polisiye roman gibi" dedi.
BENZERLİK GÖSTERİYOR
Naryshkin ABD'yi saldırının arkasında olmakla suçlayamayacağını fakat şu anda Rusya'da yaşayan, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın daha önce sızdırdığı belgelere bakarak bu saldırı taktiklerinin ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin yaptıklarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti.
Geçen yıl aralık ayında ortaya çıkartılan SolarWinds siber saldırısında korsanlar binlerce şirketin ve devlet kurumunun bilgilerine erişmişlerdi. Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, saldırıyı "dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük ve en sofistike saldırı" olarak nitelemişti.
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