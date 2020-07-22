Rusya'nın koronavirüs aşısını deneyeceği 100 kişinin arasında Türkler de var
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Rusya, deneylerin üçüncü etabında aşının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden toplam 100 kişi üzerinde deneneceğini açıkladı.
Rusya’da koronavirüs aşısının Gamalei Enstitüsü tarafından geliştirilmekte olduğunu ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını söyleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü Kiril Dmitriyev, deneylerin Ağustos ayındaki üçüncü etabına Türkiye gibi ülkelerden de katılımın olacağını söyledi. Etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden 100 kişide aşının deneneceği ifade edildi.
Şu anda devam eden ikinci etap çalışmalarının 3 Ağustos’ta tamamlanacağını belirten Dmitriyev, Rusya’da yakın zamanda ülke nüfusunun üçte birini kapsayan yaklaşık 50 milyon kişiye aşı yapılacağını söyledi.
AĞUSTOS’TAN İTİBAREN SERİ ÜRETİME GEÇİLMESİ BEKLENİYOR
Aşı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını belirten Dmitriyev, Ağustos ayından itibaren seri üretime geçilmesinin planlandığını da ifade etti.
Rusya’nın Türkiye ve diğer ülkelerle iş birliği sonucunda bu aşının yıl sonuna kadar 200 milyon ton civarında üretilmesinin planlandığını söyleyen Dmitriyev, bunun 30 milyon dozunun Rusya’da, kalan dozların ise diğer ülkelerde üretilmesinin planlandığını dile getirdi.
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