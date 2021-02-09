Rusya 'çatlak yarattı': Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri Borrell'in istifasını istedi
Avrupa Parlamentosu'ndaki 70’ten fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istedi.
Çoğunluğu eski Sovyet ülkelerinden olan milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in Moskova ziyaretini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi.
AB'nin dış politikasını yürüten Borrell'in ziyaretindeki "küçük düşürücü gelişmelerden" endişe duyduklarını belirten milletvekilleri, "Sayın Borrell ziyaret sırasında AB'nin çıkarlarını savunmak konusunda başarısız olmuştur" ifadesini kullandı.
“YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUK”
Milletvekilleri, Borrell'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ceza verilmesi nedeniyle AB'nin yaptırım uygulaması konusunu görüşmediği şeklindeki sözlerinin yanlış olduğunu, AB liderlerinin yaptırım çağrısında bulunduğunu kaydetti.
KENDİ RIZASIYLA İSTİFA ETMEZSE...
avrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine Borrell'in karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği eleştirilerini yönelten milletvekilleri, mektupta şu görüşlere yer verdi:
Sayın Borrell'in Moskova'yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB'nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB'nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanı’nın harekete geçeceğine inanıyoruz.
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