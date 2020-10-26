Saadet Partisi'nden Erdoğan'a videolu 'çay' göndermesi

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da "evimize ekmek götüremiyoruz" diyen bir esnafa, bez bir torbada çay uzatarak "Keyif çayı bak, bu çayı iç" sözlerini hazırlanan video ile eleştirdi.

ANKA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:35
Saadet Partisi'nden Erdoğan'a videolu 'çay' göndermesi
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Saadet Partisi'nin hazırladığı videoda ekonomiyle ilgili Erdoğan'ın konuşmalarına ve haberlerden kesitlere yer verilirken döviz kurundaki yükselişe dikkat çekildi.

Hazırlanan videoda Erdoğan'ın 'keyif çayı' sözlerine atıfta bulunarak "Ekonomi keyif vermiyor" denildi. 




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