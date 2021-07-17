Saadet Partisi'nden 'Karamollaoğlu istifa edecek' iddiasına yalanlama
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararı aldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararı aldığı yönünde öne sürülen haberleri yalanladı.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği öne sürülen haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Aydın, açıklamasında, "Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır" dedi. Aydın, “Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır” ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddialarını yalanlayan Aydın, “Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz” dedi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/UqWHB7KUPE— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) July 16, 2021
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