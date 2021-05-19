Saat 19.19'da balkon ve pencerelerde bayram coşkusu

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:11

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan çağrı üzerine ülke genelinde yurttaşlar saat 19.19'da balkonlrına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu.



İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan yurttaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılını kutladı.

Kadıköy'de Yoğurtçu Parkında bir araya gelen yurttaşlar, Türk bayrakları sallayarak saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. Rundamental sporcuların da eşlik ettiği vatandaşlar daha sonra İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Üsküdar'da balkon ve pencerelerden Türk bayrakları sallayan yurttaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Çekmeköy'de yurttaşlar, İstiklal Marşına evlerinden ve caddeden eşlik etti. Sultanbeyli'de caddelerde İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan 39 ilçede Temsilci Genç ve Milli Sporcular, İstiklal Marşının okunması için Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene katıldı. Sporcular burada "Korkma" yazılı görsel önünde dev Türk bayrağını tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nden katıldığı İstiklal Marşı okuma etkinliği de sporcuların bulunduğu alandaki ekrandan yansıtıldı.



