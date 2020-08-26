Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın hedefinde ölüm orucundaki avukatlar var

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:20

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü yazısında, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda bulunan ve sağlık durumları kritik eşikte olan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı hedef aldı.

Kaplan yazısında "Ölüm orucu"na giren her mahkûmu devlet serbest bırakacaksa, bu nasıl bir emsal oluşturur? Üstelik kürtajdan eşcinselliğe dek her konuda 'benim bedenim, benim kararım' ilkesini savunanlar, ölüm orucu için neden aynı 'saygı'yı göstermezler, bilemiyorum. Bildiğim, Türk Tabipler Odası'nın, Türkiye'deki doktorların büyük kısmını temsil etmediği ve doktorlarımızın bu sapkın yapıya mecbur ve mahkûm edilmesinin kesinlikle yanlış olduğudur. Baro sistemimize getirilen düzenlemenin bir benzerinin diğer meslek odaları için de uygulanması elzemdir." ifadelerini kullandı.