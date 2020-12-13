Sağlık Bakanı Koca, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanı, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını bildirdi.
TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
2015'den sonra e-nabız sisteminin kurulduğunu ve bir lira fatura kesilmediğini belirten Koca, "Hala bu noktada iddia edilmesi doğru bir şey mi? Siyaset, vatandaşa doğru bilgi verme aracı olarak kullanılıyor olmalı." dedi.
Şu ana kadar 20 milyon kit satın alındığını, normalde 1 milyar 750 milyon lira verilmesi gereken kitlere 250 milyon verildiğini kaydeden Koca, "1,5 milyar lira vatandaşımız faydalanmış. Niye mutlu olmuyorsunuz, niye teşekkür etmiyorsunuz?" diye sordu.
Bu yıl toplam 73 bin 527 personel aldıklarını, bunların 41 bin 194'ünün hekim dışı sağlık personeli olduğunu aktaran Koca, 12 bin personel alımının devam ettiğini, 2021 yılı için de alıma devam edeceklerini açıkladı.
2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını hatırlatan Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanları olmak üzere 1 milyon 36 bin doz grup aşısı yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini ifade etti. Koca, "Bu anlamda bir sorun yok. Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmememiz gerekir." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir soru üzerine Beyşehir, Eğirdir ve Gölbaşı'nda göl temizliğine başladıklarını ve bu gölleri eski haline getirinceye kadar bu çalışmaların süreceğini söyledi.
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