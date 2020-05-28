Sağlık Bakanı'na sordu: Siz hiç hayatınızda halk pazarına uğradınız mı?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:59

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye yavaş yavaş 'normalleşme' sürecine giriyor. Evde kal süreci yerini kontrollü bir sosyal hayata bırakırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden sık sık tedbirlere uyulması ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bakan Koca, 'yeni normal' dönemde, adımlarımızı ölçerek atmamız gerektiğini belirterek, “Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim” uyarısında bulundu.

Koca'nın bu açıklamasının altına bir takipçisi ise şu yanıtı verdi:

“Sayın Bakan siz hiç halk pazarına uğradınız mı hayatınızda? Uğramadıysanız uğrayın da şu 1,5 metre olayı oluyor mu olmuyor mu görün gözünüzle.”