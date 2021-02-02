Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

02 Şubat 2021 Salı, 19:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 120 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 795 kişiye vaka, 630 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 237 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 639 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 592

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245, toplam ağır hasta sayısı bin 592, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 492 bin 977, bugünkü test sayısı 140 bin 120 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: