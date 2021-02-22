Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 104 kişiye vaka, 623 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 78 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 78 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 104 kişiye vaka, 623 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 138 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 690 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 189
Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam ağır hasta sayısı bin 189, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450, bugünkü test sayısı 118 bin 816 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 22 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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