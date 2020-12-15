Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığının kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini 1-7 Aralık'ta almıştı.
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