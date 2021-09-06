Sağlık çalışanlarının aşı kayıtlarında hile yaptığı iddia edildi
Prof. Dr. Levent Doğancı, "Aşı karşıtı olan sağlık çalışanının sanal olarak aşı olmuş gibi kayıtlarını tanzim ettiğine dair bilgiler alıyoruz” dedi.
Türkiye’de, bugünden itibaren başta toplu taşıma araçları olmak üzere pek çok alanda aşı olmayan yurttaşlar için “PCR testi zorunluluğu” uygulaması başladı. Ancak uygulamayla birlikte “aşıda hile” tartışmaları da yaşanıyor. Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “aşıda hile” iddialarına ilişkin, “Az sayıda aşı karşıtı olan sağlık çalışanının sanal olarak aşı olmuş gibi kayıtlarını tanzim ettiğine dair bilgiler alıyoruz” bilgisini paylaşırken Sağlık Bakanlığı’nın bu tip işlemlere engel olmak için “sistemi güçlendirmesi ve hile yapanlara karşı yaptırımları uygulaması gerektiği” ifade ediliyor.
PCR testlerinde de hile tehlikesine dikkat çeken Doğancı, “Sahtecilik, merdiven altı laboratuvarlar, daha da kötüsü güvenilir testlerin bile zaman zaman yalancı negatif sonuçlar vermesi, toplumsal açıdan PCR testlerinin aşı yerine bir güvenlik unsuru olarak kullanılmasını sınırlar” uyarısını yaptı.
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