'Sağlık personeline verdiğiniz sözleri unuttunuz mu?'

06 Ağustos 2020 Perşembe, 15:52

Çıray, “Sağlık emekçilerinin toplumsal yaşamdaki yeri özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Toplum olarak tüm sağlık çalışanlarını takdir etmekten imtina etmedik ve kendilerine olan minnet borcumuzu asla unutmayacağız,” dedi.

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlması istemi ile Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 700 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Coronavirus pandemisinin Türkiye’de de son derece ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Çıray, özellikle ‘yeni normal’ adı verilen sürecin uygulanmaya başlamasıyla birlikte gidişatın çok daha kötüleştiğini savundu.

Çıray, “Bu isim bile yanlıştı. Milleti rehavete sevk ettiler. Bu süreçte Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok hızlı bulaşan ve vahim sonuçları olan bu virüs ile mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanlarına üç ay boyunca tavan oranında ek ödeme yapılacağını açıklamış ancak adaletli ve şeffaf şekilde yapılmayan ödemeler sağlık çalışanlarını ve onların büyük destekçisi olan halkımızı hayal kırıklığına uğratmıştır.

Özellikle hem sağlık hem de eğitim hizmeti sağlayan üniversite hastanelerinde çalışan hekim ve hemşireler, sağlık bakanlığının pandemi ek ödemelerini hastanelere adaletsiz şekilde dağıtmış olması ve hastane yönetiminin gelir azlığını gerekçe göstermesi sonucu ciddi kesintilerle karşılaşmışlardır” dedi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Dr. Aytun Çıray önergesinde, “Tüm bunlara ek olarak, dünyanın kriz ilan ettiği ve herkesin evlerine kapandığı bir dönemde gece gündüz demeden çalışan ve halk sağlığı için büyük çaba sarf eden sağlık çalışanlarından Covid-19 tanısı alanların sayısı gittikçe artmaktadır.

Bu virüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanı sayısı da hızla artış gösterirken, hâlihazırda zor şartlarda çalışan ve ülkemizde büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alan bu emekçilerin özlük hakları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Sağlık çalışanlarının olduğu kadar yakınlarının sağlığının korunması ve bu kişilerin maddi-manevi varlıklarının gözetilmesi de tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır” ifadelerine yer vererek, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"ON YILINI DOLDURMADAN GÖREV ŞEHİDİ OLANLARIN AİLELERİNE MAAŞ BAĞLAYACAK MISINIZ?"

1- COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden cesur sağlık ordumuzun geride bıraktığı aileleri güvence altına alınmalıdır. Bu nedenle kamu görevlilerinden fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha az olanlardan COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı bağlamayı düşünüyor musunuz?

2- Sağlık Bakanlığı’nca yapılan ve üniversite hastaneleri için yönetimin keyfiyetine bırakılan pandemi ek ödemeleri, “eşit işe eşit ücret” prensibi doğrultusunda yeniden düzenlenecek midir? Bakanlık’a bağlı hastaneler ile üniversite hastaneleri arasındaki ödeme farklılığı ortadan kaldırılacak mıdır?

3-Birincil görev yeri dekanlık bölümü olan temel bilim asistanları da dışarıda bırakılmayarak, çalışılan birim ve süre ayırt edilmeksizin, pandemi sürecinde görev alan tüm sağlık emekçilerine ek ödeme yapılmalıdır. Bu doğrultuda, yabancı uyruklu asistan hekimler de uğradığı adaletsizlik giderilerek hak ettikleri ödemeleri alacaklar mıdır?