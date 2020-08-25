Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza

25 Ağustos 2020 Salı, 13:37

Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde birkaç gün önce belediyeye ait iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü.

Denizle karanın buluştuğu noktada yol açan iş makinesi nedeniyle bozulan birkaç yuvadaki bazı yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.

BELEDİYEYE 442 BİN LİRA CEZA

Deniz kaplumbağası yuvalarının tahrip edilmesiyle ilgili inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahilde incelemede bulundu. Yuvaları inceleyen ekipler, Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlerken, bunun sonucunda bölgede iki farklı suç eylemi tespit edildi. Bölgenin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğu belirlenirken, Kumluca Belediyesi tarafından iki noktada denize ulaşım amacıyla sahilin tahrip edilerek, yol açıldığı ve bu nedenle de belediye hakkında 442 bin 482 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

