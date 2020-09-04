'Sahnebüs' eylül ayında da çocuklarla buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın çocuklar ve ailelerini kültür sanatla buluşturmak için düzenlediği etkinlikler eylül ayında da devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 10:42
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Gezici platform "Sahnebüs" ile düzenlenen etkinlikler İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan çocukları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmayı amaçlıyor.

"Sahnebüs"te, Karagöz Hacivat, jonglör, clown Show, Ritim Show, Bubble Show, masal anlatımı, çocuk şarkıları, maskot, tahta bacak gibi sahne ve alan etkinlikleri yer alıyor.

"Sahnebüs" eylül ayı etkinlikleri şu alanlarda çocuklarla buluşacak:

7 Eylül

Beykoz-Örnekköy 17.00-19.00

8 Eylül

Çekmeköy-Reşadiye 17.00-19 .00

10 Eylül

Eyüpsultan-Ağaçlı 17.00-19.00

14 Eylül

Sarıyer-Uskumru 17.00-19.00

15 Eylül

Şile-Üvezli 7.00-19.00

16 Eylül

Ümraniye Meydan 17-.00-19.00

21 Eylül

Çatalca-Muratbey 15.00-17.00

22 Eylül

Pendik-Göçbeyli 17.00-19.00

23 Eylül

Kağıthane-Sadabat Parkı 17.00-19.00

28 Eylül

Gaziosmanpaşa Meydan 17.00-19.00

29 Eylül

Başakşehir-Şamlar 17.00-19.00

30 Eylül

Beyoğlu-Taksim Meydan 17.00-19.00


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