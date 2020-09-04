'Sahnebüs' eylül ayında da çocuklarla buluşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın çocuklar ve ailelerini kültür sanatla buluşturmak için düzenlediği etkinlikler eylül ayında da devam ediyor.
Gezici platform "Sahnebüs" ile düzenlenen etkinlikler İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan çocukları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmayı amaçlıyor.
"Sahnebüs"te, Karagöz Hacivat, jonglör, clown Show, Ritim Show, Bubble Show, masal anlatımı, çocuk şarkıları, maskot, tahta bacak gibi sahne ve alan etkinlikleri yer alıyor.
"Sahnebüs" eylül ayı etkinlikleri şu alanlarda çocuklarla buluşacak:
7 Eylül
Beykoz-Örnekköy 17.00-19.00
8 Eylül
Çekmeköy-Reşadiye 17.00-19 .00
10 Eylül
Eyüpsultan-Ağaçlı 17.00-19.00
14 Eylül
Sarıyer-Uskumru 17.00-19.00
15 Eylül
Şile-Üvezli 7.00-19.00
16 Eylül
Ümraniye Meydan 17-.00-19.00
21 Eylül
Çatalca-Muratbey 15.00-17.00
22 Eylül
Pendik-Göçbeyli 17.00-19.00
23 Eylül
Kağıthane-Sadabat Parkı 17.00-19.00
28 Eylül
Gaziosmanpaşa Meydan 17.00-19.00
29 Eylül
Başakşehir-Şamlar 17.00-19.00
30 Eylül
Beyoğlu-Taksim Meydan 17.00-19.00
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