Şair Telli ifade verdi
Emekli öğretmen ve şair Ahmet Telli, adını taşıyan ancak kendisine ait olmayan sosyal medya hesabından yapılan “Askerlerin katili Tayyip Erdoğan” paylaşım nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaretten dün emniyette ifade verdi.
Ankara’da yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Telli, Çiftlik Şehit Tugay Can Kızılırmak Polis Amirliği tarafından ifadeye çağrıldığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İfade sonrası Cumhuriyet’e konuşan Ahmet Telli, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyledi.
Pandemi sürecinde 73 yaşında olmam nedeniyle sokağa çıkamazken, bana ait olmayan bir paylaşım nedeniyle karakola gidip ifade verdim.
Bunun tek nedeni muhalif kimliğe sahip olmamdır. Benim yazılarım ve eylemlerim ortada. Bunlardan asla geri adım atmayacağım” dedi.
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