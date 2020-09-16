Salgın dönemine göndermeli opera: Saraydan Kız Kaçırma

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:03

Caner Akın’ın rejisi ve Tan Sağtürk’ün koreografisi ile yeniden hayat bulacak olan Saraydan Kız Kaçırma, konunun orijinal haline sadık kalıyor ancak içinde bulunduğumuz küresel salgın dönemine gönderme yapıyor ve konuyu başka bir salgın dönemine taşıyor.

1918, İSPANYOL GRİBİ

Sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi, İspanyol gribindeki gibi bugün de koronavirüs küresel salgını önemli bir yere sahip.

Rejisör Caner Akın, eserde bu önemli detayları işlemekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de parmak basıyor.

Tan Sağtürk’ün koreografisinde ise özellikle Selim Paşa’nın içsel büyüme yolculuğuna vurgu yapılıyor.

Orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik ettiği eserde dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden solistlerle birlikte esere yeni bir yorum getiriliyor.