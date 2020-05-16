Salgın konutu vurdu

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 azalarak 42.783 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde nisan ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 azalış göstererek 17.088 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 6.113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi.

Verilere göre ocak-nisan döneminde ise 383.821 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında artış gösterdi. Ocaknisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141.4 artarak 146 bin 387 oldu.

İkinci el konut satışları ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalış göstererek 27 bin 935’e geriledi. Öte yandan, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından açıklanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, nisan ayında salgınının etkisiyle 67.89 puan ile 2013’ten bu yana en düşük düzeye indi.

Endeks, bundan önce en düşük seviyesini 71.44 puan ile mart ayında görmüştü.