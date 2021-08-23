Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden Berkin ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden Berkin Aydemir (2), ağır yaralandı.
Olay saat 21.30 sıralarında ilçedeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesi ile birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü.
Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
MAGANDA KURŞUNUNUN HEDEFİ OLDU
Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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