Samsun’da 16 yaşındaki Suriyeli Eymen bıçaklanarak öldürüldü
Samsun Vezirköprü’de 16 yaşındaki Suriyeli Eymen Hammamı’nın iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde iki grup arasında kavga çıktığı iddia edildi. Kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli 16 yaşındaki Eymen Hammamı kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.
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