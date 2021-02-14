Samsun'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda aranan zanlı gözaltına alındı
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün firari "mahrem imamı" olduğu öne sürülen H.F'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İkametgahta yapılan aramada terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok miktarda paraya ve dijital materyale el konuldu.
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