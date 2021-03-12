Samsun'un Asarcık ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildi
Samsun'un Asarcık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi.
Asarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 9 sayılı kararının görüşüldüğü bildirildi.
İlçedeki vaka sayılarının yüksek olduğu belirtilen açıklamada, "12 Mart'tan 29 Mart'a kadar tüm okulların yüz yüze eğitimine ara verilmesine, uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine, Özel Meva Eğitim Kurumunun da bu süre de eğitime ara vermesine, bu süre zarfında liselerde yapılacak yüz yüze sınavların devam etmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, ilçede vaka sayılarının yüksek olması sebebiyle 13 Mart'ta sebze-meyve pazarının kurulmamasına karar verildiği kaydedildi.
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