Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank antikor testleri yapılacak illeri açıkladı

Toplumdaki bağışıklık oranlarının hesaplanması için yapılacak antikor testlerinin hangi illerde yapılacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:50
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Açıklamaya göre testler; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de yapılacak.

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu testlerin uygulanmasına 11 Haziran’da 7 pilot ilde başlanmıştı.


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