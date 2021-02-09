Sanayiciler, acil hukuk reformu çağrısı yaptı

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) çevrimiçi etkinliğinde bir araya gelen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, acil hukuk reformu çağrısı yaptı.

GÜVEN TESİS EDİLMELİ

Özdebir, “Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar bize bu büyümeyi nasıl sağladınız diyerek özenenler vardı. Şimdi bazı sanayicilerimize ‘Avrupa Birliği ülkelerinin birinde şirket kurun. Bize faturayı buradan kesin’ önerisinde bulunarak kendilerini güvenilir hukuk sistemi içerisine taşımak isteyenler var. Bu konu başımızı ağrıtacak” dedi.

Japonya’da bir yatırım sahibinin hukuki bir problemle, iflasla karşılaştığında parasının yüzde 98’ini geri alabildiğinin altını çizen Özdebir, “Dünya ortalaması yüzde 60’larda. Bizde bu oran yüzde 16. Yabancı yatırımcı verilen teşvikten önce hukuk güvencesi arıyor. İcra, iflas, ticaret mahkemelerimizde güvenin tesis edileceği bir ortamı acil olarak oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Diğer yandan Özdebir, faizin paranın maliyetini artırdığını ve bu nedenle yatırım yapılamadığını, kurdaki hareketliliğin de sanayiciyi iş yapamaz hale getirdiğini belirterek “Her ikisi de zehir. Ancak kanserden kurtulmak için nasıl kemoterapi alıyorsak geçici olarak faize de böyle bakacağız” dedi.

9 YILDA 1 DAVA!

EBSO Başkanı Yorgancılar ise hukuk reformunun mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “EBSO’nun gayrimenkulüyle ilgili bir davası 9 yılda sonuçlandı. Böyle bir hukuk işleyişinin bulunduğu ülkede yatırım oldukça zor. Güvenilen bir hukuk sistemi çalıştıramayan ülkeler yeterli doğrudan yatırım alamıyor. Ya da yüksek riksli grupta olduğu için daha pahalıya borçlanıyor. Türkiye’nin büyümeyi doğrudan yabancı sermaye aldığı yıllarda yakaladığını gördük.

Hukuk reformunu hızlandırmak zorundayız.”