Sancaktepe'de metro çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe'de dün metro inşaat sahasında meydana gelen göçük sırasında 1 işçi yaşamını yitirirken 1 işçi de yaralandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında yapım çalışması devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Veysel Karani Mahallesi durağında meydana geldi.
Metro inşaat sahasında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Ömer E. ve İsmail Ö. yaralı olarak çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerden Ömer E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; çevre sakini Davut Kaya, "Yandan kayma yaptı dediler. İki yaralı var dediler, onlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiş" dedi.
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