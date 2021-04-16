Şanlıurfa'da elektrikleri kesilen çiftçiler DSİ'yi bastı
Şanlıurfa’da, borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'nü bastı.
Şanlıurfa’da 200 çiftçinin, sulama enerjisi borçlarını ödemediği için elektrikleri kesildi. Bunun üzerine arazilerini sulayamayan çiftçiler, ekinlerinin kurumasına yol açan kesintinin giderilmesini isteyerek, yetkililerle görüşmek için DSİ binasına girdi.
Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çiftçiler, polis ekiplerince DSİ dışına çıkarıldı.
DSİ 15'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber de bölgedeki sulama birliklerinin başkanları ile toplantı düzenledi. Toplantıda, protesto eylemi yapan çiftçilerin, bağlı olduğu Günışık Pompa Sulama İstasyonu'na 5 milyon lira elektrik borcu olduğu için enerji kesintisi yapıldığı belirlendi.
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