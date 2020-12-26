Şanlıurfa'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anı kameralara böyle yansıdı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Remzi Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle olduğu iddia edilen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay anına ilişkin bir araç kamerası dehşet anlarını da kayda aldı. Kavşakta bir kalabalığın göründüğü kaydın, olayın sıcak dakikalarında çekildiği anlaşılıyor. Yerde yatan 5 kişinin bulunduğu görüntülerde saldırganlar silahlarını ateşlemeye devam ettiği görülüyor. Videonun 24'ncü saniyesinde öldüğü tahmin edilen kişiye bir el daha ateş edilmesi de dikkat çekti.
Saldırı sırasında kalabalık arasında bağırışmalar duyulurken, saldırıyı gerçekleştirenlerin beyaz renkli Renault marka station bir araçla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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