Şanlıurfa'da Covid-19 tedbiri 132 ev karantinaya alındındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.
Video Haberler
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı