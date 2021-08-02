Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı
Şanlıurfa'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı.
Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti.
Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söyledi.
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