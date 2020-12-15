Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı cezaları belli oldu
Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27’şer yıl hapis cezası verildi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili tutuklanan Moldova uyruklu ev çalışanı Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov'un yargılanması tamamlandı.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra Cemalettin Sarar ile avukatları katıldı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmasını yapan sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek beraat talebinde bulundu.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme heyeti Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu ev çalışanı Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov’a nitelikli yağma suçundan 14’er yıl, mala zarar verme suçundan 1’er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12’şer yıl olmak üzere toplamda 27’şer yıl hapse mahkum etti. Heyet ayrıca firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (41) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
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