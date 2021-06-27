Sarıyer Bahçeköy'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü

27 Haziran 2021 Pazar, 05:50

Olay saat 00.20 sıralarında Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Deprem etkisi yaratan çökmenin ardından mahalleli kendisini sokağa atarken, sokakta bulunan araçlarda ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi. Çökmenin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

“ŞARLATANLIĞA İZİN VERMEYECEĞİM"

Binanın uzun süredir yıkılmamasının nedeninin açılan davalar olduğunu belirten Genç, “İki yıldır o binayı bekliyoruz. Şarlatanlığa gerek yok. Şarlatanlığa izin vermeyeceğim. 2019 Ağustos ayının başında bu binada çökme tehlikesi olduğunu tespit ettik. Çevre Şehircilik Bakanı dahil, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dahil gerekli önlemler alındı. Önce binanın riskli olduğu tespit edildi. Çok uzun sürdü bu. Mahkemeler oldu. Bina boşaltıldı. Hala itirazlar var. Hala dava var şu anda. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değil" dedi.

“KADEME KADEME KAÇAK OLARAK YAPILMIŞ"

Bina hakkında bilgi veren Başkan Genç, binanın kademe kademe kaçak yapıldığını belirterek, “Herhangi bir mühendislik desteği alınmamış. 10 kat ama aşama aşama yapılmış. Bir müddet yapılmış sonra durmuş. Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış bir bina" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Binanın çöküşünün adeta deprem etkisi yaptığını belirten mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Çöken binanın hemen önünde bulunan binada oturan vatandaş, “Yatağın üzerinde zıpladım. Dışarıya çıktım, kardeşlerime bağırdım. Çıkın dışarıya deprem oluyor dedim. Ben kafamı dışarıya çıkardığım zaman bina olduğu yere kağıt gibi indi aşağıya. Çevre ve şehircilik bakanlığının yıkım kararı olmasına rağmen bizi hiç tınlamadı. Bina başkanın umursamaması yüzünden yıkıldıö dedi. Yan binada oturan mahalle sakini ise, “Buradaydım, bende karşı apartmandaydım. Binanın olduğu yere yıkıldığını gözümle gördüm. Allaha şükür bizim binada bir hasar yok. Ama dayının binasında hasar var.ö diye konuştu. Çökme anında oluşan sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini belirten mahalle sakini ise, “Benim babamlar burada oturuyordu. Babaannem aradı, evden çıkın deprem oluyor dedi. Ben yeni mahallede oturduğum halde deprem olduğunu zannettim. Çok şiddetliydi oraya kadar yansıdı. Bu binayı yıkmaları gerekiyordu. Kolonlarında zaten arıza vardı" diye konuştu.

“YAŞADIĞIMIZA ŞÜKREDİYORUZ"

Yıkılan binada oturan ve 2 yıl önce alınan yıkım kararının ardından binayı tahliye ettiklerini belirten Birgül Karvazlı, “Biz oturuyorduk daha önce. Kolonlar patlamıştı, bizi çıkardılar. İki yıl gibi bir süre oldu. Biz tabi mal sahibi olduğumuz için yapılması taraftarıydık. Tabi bu tuzla buz görüntüyü görünce Allah'a şükrediyoruz. Şükrü bey zaten hep yıkılmasını söyledi. Bu görüntüyü görünce ben eşim ve ailemin yaşadığına şükrediyorum" dedi.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ BİNADA ARAMA YAPTI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri bina içerisinde canlı olup olmadığının anlaşılması için enkazda arama çalışması yaptı.