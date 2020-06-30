Savunma Çağlayan'da: Biat etmeyiz, eğilmeyiz!

30 Haziran 2020 Salı, 11:51

AKP, baroların yapısını değiştirmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyi bugün TBMM’ye sundu. Baroların bölünmesine neden olacak düzenlemeye karşı için İstanbul Barosuna bağlı avukatlar, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda “Savunma Mitingi” düzenliyor.

Miting öncesi adliye binasının önü bariyerlerle çevrildi.

'PANKART GETİRMEYİN' ÇAĞRISI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu mitinge saatler kala yaptığı paylaşımda, "Bugün yapacağımız toplantının talebi “hukuk devleti”dir. Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle, pankart döviz gibi materyaller taşınmamalıdır" dedi.

DURAKOĞLU'NDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Miting alanında bir açıklamada bulunan Durakoğlu, şunları kaydetti:

"Kimisi ölüm orucunda avukatların. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyor avukatlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedekleri için direniyorlar!

Siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmanın suç olduğu bir ülke söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar, ölene kadar konuşacağız.

Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Hukukun üstünlüğünü gözetmek görevimiz.

Burdan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz.

2010 Referandumu'nda yapmayın dedik, yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz dedik. "FETÖ diyemezsiniz, Hocaefendi" dediler. Bu da bir FETÖ projesidir!

Yazın bunu bir kenara. Bu bir FETÖ projesidir. 2010 yılında referandum ile planlanan bir projedir.

Bu ülkenin dirence ihtiyacı var. Avukatlara ihtiyacı var. Şiddet kullanmadan, provokasyonlara pabuç bırakmadan en iyi sergileyen avukatlara ihtiyacı var.

TBMM'nin iradesine daima saygı göstereceğiz ama yasa yapma gücünü silah olarak kullanmaya kalkışanlara onun bir bumerang gibi geri döneceğini anlatacağız. Bunları hatırlatacağız onlara. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu teklifin evrensel hukuk formlarına, anayasaya aykırı olduğunu kanıtlayacağız, çünkü bir avukatız.