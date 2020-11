Sean Connery, 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş

02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:37

31 Ekim'de hayatını kaybeden aktör Sean Connery "James Bond", "Indiana Jones" ve gangster filmi "Dokunulmazlar"daki (The Untouchables) Jim Malone karakterinin de aralarında yer aldığı, ismiyle anılan sayısız unutulmaz role imza atmıştı.

Connery, bu listeye kendisini tamamen yeni bir nesle tanıtacak başka bir karakteri de neredeyse ekleyecekti.

Oyuncu olmadan önce çıplak modellik yapan Connery, Peter Jackson’ın "Yüzüklerin Efendisi" (Lord of the Rings) üçlemesindeki büyücü Gandalf rolü için ilk tercihti ancak aktör bu fırsatı geri çevirmişti.

İskoç oyuncu New Zealand Herald’a verdiği bir röportajda, üçlemenin ilk filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nden (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) uzak durma kararını filmi "asla anlamadığı" için verdiğini söylemişti.

Connery şu sözleri kullanmıştı:

"Kitabı okudum. Senaryoyu okudum. Filmi gördüm. Hala anlamıyorum."

Nihayetinde bu rolü Ian McKellen kabul etmiş ve Connery onun performansıyla ilgili şöyle demişti:

"(Filmde) harikulade olduğuna inanıyorum."

2012’de yayımlanan bir haber, fim üçlemesinin tüm zamanların en iyilerinden biri haline gelmesi sebebiyle Connery’nin bu kararının kendisine 450 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL) patladığını öne sürmüştü.

Her ne kadar Connery’e bu rol için 30 milyon dolar (yaklaşık 250 milyon TL) teklif edilmiş olsa da yapımcılar gişe gelirlerinin yüzde 15’ini de vereceklerini söylemişti.

Connery’nin oynadığı son filmi 2003 yapımı "Muhteşem Kahramanlar"dı (The League of Extraordinary Gentlemen). Filmin yapımı o kadar sıkıntılıydı ki nihayetinde Connery’nin oyunculuktan emekli olmasına yol açmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe