Seçim gecesine ait kayıtlar çıkarılıyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev verdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in seçim gecesi verilerine ilişkin kayıtları mercek altına aldığı, belgeleriyle seçim gecesi sandıkların kayıtlarının tutulduğuna ilişkin verileri raporlaştırdığı ifade edildi. Bu kapsamda hangi sandıkta eksiklikler olduğu, hangi verilerin iletildiğiyle ilgili kayıtlar ele alınacak. Parti kaynakları, İnce’nin seçim gecesine ilişkin olası iddialarının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı görüşünü de belirtiyor.

Öte yandan Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarak Ankara’ya giden İnce, gazetecilerin soruları üzerine, “Perşembe (yarın) sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum” açıklamasını yaptı.