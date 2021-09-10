Sedat Peker: Benim videolar durduktan sonra doğalgaz ve altın madenleri de yalan oldu
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Video yayınlayabildiğim zamanlarda her gün yeni doğalgazlar, altın madenleri bulunuyordu. Benim videolar durduktan sonra doğalgaz ve altın madenleri de yalan oldu" dedi.
Organize suç örgütü liderliğinden güküm giyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu, Peker, "Video yayınlayabildiğim zamanlarda her gün yeni doğalgazlar, altın madenleri bulunuyordu. Benim videolar durduktan sonra doğalgaz ve altın madenleri de yalan oldu" dedi.
1-Bir zamanlar mavi vatan iddiamız vardı şimdi oldu yalan vatan. Doğalgaz arama gemilerimiz vardı, şimdi tersanelerde çürüyorlar. Ermenistanı yendik Azerbaycanla direk kapı açacağız dedik ortada bir kapı yok. Kıbrısın bağımsızlığını açıklayacağız dedik, tüm dünya bunu beklerken..— Sedat Peker (@sedat_peker) September 10, 2021
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker, kendisi ve çevresine yönelik operasyonların ardından ifşaatlarda bulunmuş, paylaştığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Twitter'dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan Peker, aylardır yeni video yayınlamıyor.
Peker, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. Peker, şu ifadeleri kullandı:
'EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAKTIK, YALAN OLDU'
- Bir zamanlar mavi vatan iddiamız vardı şimdi oldu yalan vatan. Doğalgaz arama gemilerimiz vardı, şimdi tersanelerde çürüyorlar. Ermenistan'ı yendik Azerbaycan'la direk kapı açacağız dedik ortada bir kapı yok. Kıbrıs'ın bağımsızlığını açıklayacağız dedik, tüm dünya bunu beklerken başbakanlık binasının yapılacağını müjdeledik.
- Cuma namazını Emevi Camii'nde kılacaktık, o da yalan oldu. 18 adalarda hak iddia ettik, adaları Yunanistan işgal etti. Görünen o ki yeniden kuracağız dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu da artık bu saatten sonra başka bir bahara kaldı. İmanlı nesiller yetiştireceğiz derken çoğunluk pudracı nesil oldu. Ama siz yine de verin mehteri."
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