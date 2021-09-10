Sedat Peker: Benim videolar durduktan sonra doğalgaz ve altın madenleri de yalan oldu

10 Eylül 2021 Cuma, 20:08

Organize suç örgütü liderliğinden güküm giyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu, Peker, "Video yayınlayabildiğim zamanlarda her gün yeni doğalgazlar, altın madenleri bulunuyordu. Benim videolar durduktan sonra doğalgaz ve altın madenleri de yalan oldu" dedi.

1-Bir zamanlar mavi vatan iddiamız vardı şimdi oldu yalan vatan. Doğalgaz arama gemilerimiz vardı, şimdi tersanelerde çürüyorlar. Ermenistanı yendik Azerbaycanla direk kapı açacağız dedik ortada bir kapı yok. Kıbrısın bağımsızlığını açıklayacağız dedik, tüm dünya bunu beklerken.. — Sedat Peker (@sedat_peker) September 10, 2021

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker, kendisi ve çevresine yönelik operasyonların ardından ifşaatlarda bulunmuş, paylaştığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Twitter'dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan Peker, aylardır yeni video yayınlamıyor.