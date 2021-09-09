Son dakika: Sedat Peker'den yeni iddialar

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:57

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu süreçte kendisi için "Hain" diyenlere yanıt verdi. Kendisini eleştirenleri hedef alan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı iş insanlarının Türkiye'de basın sektöründe yatırım yapacağı iddiasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları hatırlatan Peker, "Ses kaydı whatsapp yazışması yayınlayıp yer,zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?" dedi.

Peker açıklamasında şunlara değindi:

"Birleşik Arap Emirliklerine düşman diyen,bana da bu ülkeye geldiğim için hain diyen namusu maaşı kadar olan gazeteciler size iyi haberlerim var.Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiyede basın sektörüne de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış.

Sizin çalıştığınız basın gruplarını da satın alırlarsa artık onlara birer… Verirsiniz Ne de olsa sizin namusunuz aldığınız maaş kadar öyle değil mi? Ses kaydı whatsapp yazışması yayınlayıp yer,zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?"