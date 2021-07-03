Sedat Peker ismini vermişti: Yüksel Özyurt kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son paylaşımlarıyla gündeme gelen Yüksel Özyurt kimdir? İşte tüm detaylar...

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:01
Sedat Peker ismini vermişti: Yüksel Özyurt kimdir?
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugünkü paylaşımlarında Yüksel Özyurt'un ismini verdi.

YÜKSEL ÖZYURT KİMDİR?

Yüksel Özyurt 1959 yılında Trabzon Araklı’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. İş hayatına atıldığı 1982 yılından itibaren inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyetlerde bulunmuş olup, 2002 yılından itibaren İstanbul Sultangazi Cebeci’de faaliyet gösteren Özyurt Kalker ve Maden İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesidir.


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