Sedat Peker'den takipçilerine: Size laf anlatmaktan vallahi yoruldum, billahi yoruldum
Suç örgütü lideri Sedat Peker, "40 yaşın altındaki takipçiler"ine tepki gösterdi, "Sizin beyniniz olmadığı için anlamıyorsunuz. İki ay öncesine kadar kendi evinizin içinde bile muhalif konuşmalar yapamıyordunuz" dedi.
Twitter hesabından ortaya attığı iddialarını "40 yaş altı takipçilerine seslendiğini" belirterek paylaşan suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez bu kesime tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, "Ben artık kırk yaşın altındakilere de seslenmek istemiyorum, bana sadece beyni olanlar yazsın. Size laf anlatmaktan…vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Aklınız yoksa fikriniz olmasın" diye yazdı:
Peker'in paylaşımları şöyle:
''1-Kıymetli dostlarım, size Go oyununun felsefesinden bahsedeceğim. Aikido sporunun ruhunu araştırın dedim cevap olarak bana halen daha bir şeyler yazıyorsunuz. Ben artık kırk yaşın altındakilere de seslenmek istemiyorum, bana sadece beyni olanlar yazsın. Size laf anlatmaktan…
2-… vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Aklınız yoksa fikriniz olmasın. İnsan psikolojisini bilmiyorsunuz. Toplum sosyolojisinden haberiniz yok. Hele sözlü dövüş sanatını belki de hiç duymadınız. Yok şunu koruyor, bunu koruyor. Ben kimseyi korumuyorum.
3-Ancak sizin beyniniz olmadığı için anlamıyorsunuz. İki ay öncesine kadar kendi evinizin içinde bile muhalif konuşmalar yapamıyordunuz. İki ayda ülkenin psikolojisi değişti. Seyredin, bekleyin, görün.
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