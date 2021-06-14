Sedat Peker'den açıklama: MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir

14 Haziran 2021 Pazartesi, 00:24

Uzun süredir Pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.

Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini yazdı ve çeşitli iddialar gündeme geldi. Peker, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, kendisiyle ilgili merak edilen süreç hakkında bilgi verdi.

Peker, MİT operasyonu ile yakalandığı ve BAE yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Peker, kaldığı mekana ailesinin yanına geldiğini duyurarak; iddiaları yalanladı. Peker "Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız." dedi.

Peker'in açıklamaları şöyle: