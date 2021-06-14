Sedat Peker'den açıklama: MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir
“Sedat Peker yakalandı mı?” yönündeki iddialar gündemi hareketlendirmişti. Bir süre haber alınamayan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den ilk açıklama geldi.
Uzun süredir Pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.
Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini yazdı ve çeşitli iddialar gündeme geldi. Peker, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, kendisiyle ilgili merak edilen süreç hakkında bilgi verdi.
Peker, MİT operasyonu ile yakalandığı ve BAE yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Peker, kaldığı mekana ailesinin yanına geldiğini duyurarak; iddiaları yalanladı. Peker "Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız." dedi.
Peker'in açıklamaları şöyle:
- "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk.
- Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi.
- Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir.
- Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar.
- süslü sülü, benim ahiretliğim, derin mehmet, pelikancılar, ve diğer zevatın tamamı; bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız.
- Tabi ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. BİR UMUTTUR YAŞAMAK"
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