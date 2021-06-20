Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir güvenlik nedeniyle video yayınlamıyordu. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden "kafa karışıklığını gidermek için" 7-8 dakikalık bir video yayınlayacağını duyurdu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, beklenen yeni videosuna ilişkin açıklama yaptı.
"Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım" diyen Peker'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım."
Peker, bulunduğu ülkedeki yetkililerin suikast tehlikesi altında olduğu için video yayınlamamasını istediklerini aktarmıştı.
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