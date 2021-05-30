Sedat Peker'in 'El Nusra'ya silah gönderildi' iddiasının ardından AKP'li Tuğrul Türkeş'in sözleri akıllara geldi

30 Mayıs 2021 Pazar, 13:19

Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili konuşan Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi. Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” dedi.

Tuğrul Türkeş, AKP’ye geçmeden önce katıldığı özel bir televizyon programında TIR’larla gönderilen silahların AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iddia ettiği gibi olmadığını dile getirerek, silahların Bayırbucak Türkmenleri’ne gönderilmediğini söylemişti.

'YEMİN EDİYORUM'

Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Davutoğlu'nun, ''Yemin ediyorum silahlar Türkmenlere gidiyordu'' açıklamasına karşılık olarak, “Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler’e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayırbucak Türkmenleriyle, Halep’tekilerle irtibatımız var” ifadelerini kullanmıştı.

'OLAYLARI İYİ BİLİR'

Peker'in bu açıklamalarının ardından Ahmet Davutoğlu çıkışı yapan CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, ''Sedat Peker 8. videosunda Suriye olayına girdi. Davutoğlu, Ağustos 2014-Mayıs 2016 döneminde başbakandı. Olayları iyi bilir. Suriye'de dönen pisliği, pelikancıların istifa ettirdiği Davutoğlu tek tek anlatmalı. Susarak muhalefet olmaz'' ifadelerini kullanmıştı.