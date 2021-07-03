Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme geldi: Orhan Özyurt kimdir?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Orhan Özyurt kimdir? İşte tüm detaylar...
Orhan Özyurt, Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. İnşaat ve madencilik alanında faaliyet yapan adı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında geçti.
ORHAN ÖZYURT KİMDİR?
Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon’da hayata gelmiştir. Eğitimci bir babanın 2. çocuğudur. Toplam beş kardeş olan Orhan Özyurt inşaat alanında faaliyet göstermektedir. İlköğretim ve lise tahsilini İstanbul’da bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü ve bununla birlikte İşletme ve Sosyal Siyaset programından başarıyla mezun olmuştur.
Günümüzde kurucusu olduğu Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevine devam etmektedir. 1986 yılında Üniversiteyi bitirince ilk iş olarak aile işletmesi olan taş ocaklarının başına geçmiştir.
1992 yılında aile bireylerinin katkısı ile aile şirketi olarak Özyurt A.Ş.‘yi kurmuştur.
İstanbul’da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş. 1997 yılında firma bünyesinde proje gurubu kurarak kendi projelerinin de startını vermeye başlamıştır.
Ayrıca Özyurt A.Ş bünyesinde Asfalt üniteleri, taş ocakları, Beton elemanları ve Beton tesisleri yer almaktadır.
Orhan Özyurt evli ve 3 çocuk babasıdır.
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