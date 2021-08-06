Şehir Hatları, orman yangınlarının önlenmesi için Adalar seferlerini azalttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), orman yangınlarının önlenmesi için Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sefer sayılarının azaltıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.
İBB'nin açıklamasına göre, Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi.
Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunu azaltmayı hedefleyen komisyon, İBB Şehir Hatları AŞ’den sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren İBB, 7-31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.
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